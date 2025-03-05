Aliyev'den dikkat çeken Türk dünyası mesajı: Aziz kardeşim Erdoğan'ın büyük rolü var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Aliyev'in açıklamalarının satır başları:

Bugün Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihinde önemli bir gündür. Nahçıvan'da sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte 1.5 yıl önce gaz hattının temelini atmıştık. Bugün özel törende bulunuyoruz. 1. Karabağ Savaşı'nda Nahçıvan'ı da işgal etmek istediler. Bütün Nahçıvanlılar seferber oldular ve işgalcileri engellediler. Bugün Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştiriyor.

Türkiye üzerinden giden gaz enerjisi güvenliğini sağlıyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, kardeşlik bütün Türk dünyasına örnektir.

Türk dünyasının birleşmesi yolunda aziz kardeşim sayın Cumhurbaşkanının büyük rolü var. Hem Türkiye'de büyük başarılar elde edildi hem Türk dünyasının daha da sık birleşmesi için yeni imkanlar oluştu