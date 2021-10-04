Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kurtarılmasının 1. yılında Cebrayıl şehrini ziyaret etti

AA 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:15

Aliyev'in ziyareti dün, 3 Ekim 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyü ve Sukavuşan kasabasına gitmesiyle başladı.

Terter'den Talış köyü ve Sukavuşan kasabasına giden yeni kara yolunun açılışını yapan Aliyev, Talış-Naftalan kara yolunun da temelini attı.

Aliyev, çalışır duruma getirilen Sukavuşan-1 ve Sukavuşan-2 küçük hidroelektrik santrallerinin açılışını yaptı, Talış köyü ve Sukavuşan kasabası merkezinde göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Sukavuşan kasabasında konuşma yapan Aliyev, buranın stratejik açıdan çok büyük önem taşıdığını, eski Dağlık Karabağ Özerk Eyaleti bünyesinde bulunan Sukavuşan ve Talış'ın kurtarılmasının orduya büyük moral sağladığını vurguladı.

Aliyev, "İşgal döneminde Ermeniler Sukavuşan barajının suyunu yazın keser, kışın ise açarlardı. Yaz aylarında köylülerimiz ve çiftçilerimiz susuz kalırken kış aylarında serbest bırakılan su sele neden olurdu. Bu, ne kadar çirkin bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Bize daha fazla zarar vermek için her fırsatı kullandılar." dedi.

Konuşmasında eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da eleştiren Aliyev, şunları söyledi:

"Savaşın analizi bir kez daha gösteriyor ki bu savaşın kaybedeni Serj Sarkisyan ve onun gibilerdir. Şimdi de yenilginin suçunu Nikol Paşinyan'a atmak istiyorlar. Güya Paşinyan suçlu. Paşinyan 2018'de iktidara geldi. Orduyu kuran Serj Sarkisyan'dır. Ermenistan'da savunma bakanı, başbakan, cumhurbaşkanı sekreteri, güvenlik servisi başkanı görevlerini yürüttü, 10 yıl da cumhurbaşkanı oldu. Biz o orduyu yok ederek Serj Sarkisyan ve onun gibi unsurları yok ettik. Bu yenilgiyi Pasinyan'a yüklemesin. Paşinyan'ın ne yaptığı ise ayrı bir konu. Ama biz Sarkisyan'ı mağlup ettik. Onun oluşturduğu ordu bizim önümüzde diz çöktü."

Cumhurbaşkanı Aliyev bugün de 4 Ekim 2020'de kurtarılan Cebrayıl şehrini ziyaret ederek bir dizi açılış gerçekleştirdi, temel atma törenlerine katıldı.

Aliyev, Cebrayıl ziyaretinde Araz Vadisi Ekonomik Bölgesi Endüstri Parkının, şehir hastanesinin, okul binasının ve çok sayıda konutun inşa edileceği mahallenin temelini attı.