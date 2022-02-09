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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Selçuk Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 22:30 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:31
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Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı için bulundukları Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir." ifadeleri ile duyurdu.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'nı da ziyaret etti.

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