Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünya çapında söz sahibidir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür.'
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