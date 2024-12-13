Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Dezenformasyona karşı koymak için bir metodoloji geliştirdik

Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '24) kapsamında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat moderatörlüğünde yapılan "Yapay Zeka ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan'ın Geleceği için Bir Vizyon" başlıklı oturumda konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyleyen Hacıyev, insanlığın psikolojik, etik ve mental açıdan yapay zeka teknolojilerine hazır olup olmadığının düşünülmesi gerektiği söyledi.

Hacıyev, teknolojiye karşı gelinemeyeceğini belirterek, "Ancak diğer yandan bizim dikkate almamız gereken şey teknolojinin getirdiği fırsatlar. Bu bağlamda yapay zeka önceliklerden bir tanesi bizim ülkemizde." dedi.

Yapay zeka teknolojilerinin Azerbaycan medyası ve diplomasisinde günlük olarak kullanıldığının altını çizen Hacıyev, 2. Karabağ Savaşı sırasında yapay zeka kullanılarak ülkesinin çok yoğun bir dezenformasyonun odağı olduğunu ifade etti.

Hacıyev, söz konusu dezenformasyona karşı ülkesinin de yapay zeka kullanarak yanıt verdiğini söyleyerek, "Bu açıdan bakacak olursak yapay zeka bize gerçekten çok büyük oranda fayda sağladı. (Kaynağı) Tespit etmek ve dezenformasyona karşı yaptığımız savaşta bir farkındalık oluşturmamızı sağladı. Dezenformasyona karşı koymak için bir metodoloji geliştirdik." diye konuştu.

İklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere düzenlenen COP29'un bu sene başkent Bakü'de yapıldığını hatırlatan Hacıyev, "Azerbaycan, iklimle ilgili çok önemli bir olaya, çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu çok kolay bir olay değildi." dedi.

Hacıyev, yapay zekanın dezenformasyonun kaynağının tespiti konusunda çok etkili bir araç olduğuna işaret ederek, "Yapay zekanın daha profesyonel bir şekilde dezenformasyon kampanyaları için kullanılabilmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın küresel bir konu olduğunu belirten Hacıyev, söz konusu teknolojinin etik bir çerçevesi olması gerektiğine dikkati çekti.

Hacıyev, küresel toplum olarak bir araya gelerek yapay zeka yönetişimi konusunda konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun hem yasal hem de uluslararası hukuk bağlamda düzenlemelerini yapmak durumundayız. Etik sınırların çizilmesi çok önemli." dedi.