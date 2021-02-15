Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:58

Başsavcı Şahin, Aliyev'i protokol kapısında karşıladı. Toplantı salonuna geçen Aliyev ve Şahin, beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycan heyetini ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, derin tarihi kökleri dil, din ve ülkü birliği olan iki ülke arasında eşine rastlanmayacak nitelikte bir kardeşlik bağı olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında en son ortak sevincin Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla yaşandığı belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Atatürk, 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir', Umum milli lider Haydar Aliyev de 'Biz tek millet iki devletiz' ifadeleriyle kardeşlik bağını tanımlamıştır. 18 Ekim 1921'de Azerbaycan'ın Ankara temsilciliğinin açılışında da Azerbaycan bayrağı göndere bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından çekilmiştir."

Türkiye ve Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu İslam coğrafyasının mesaisini emeğini ve birikimini terör ve işgalden kurtarmak için harcadığına işaret eden Şahin, "İslam ile terörün yan yana gelmesi mümkün değildir. Ülkemiz DEAŞ, El-Kaide gibi örgütlerin yanında PKK ve devletin içine sızmış darbe yapmaya kalkışan FETÖ terör örgütü ile de mücadele etmektedir." diye konuştu.

Şahin, 15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkışan FETÖ'nün yurt dışında birçok ülkede yapılanması olduğunu, Azerbaycan'da da okul, üniversite, ve medya şeklinde yapılandığını hatırlatarak, "Kardeş Azerbaycan devleti gerekli hassasiyeti göstermiş FETÖ'nün birçok okul, medya ve iş yerini kapatmış hatta bazıları yakalanarak ülkemize teslim edilmiştir. Kardeş Azerbaycan'ın gösterdiği bu hassasiyete ve desteğe teşekkür ediyorum." dedi.

Başsavcı Kamran Aliyev de Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının ardından Şahin'in daveti üzerine resmi ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinden dolayı üzgün olduğunu belirten Aliyev, "Allah sizi korusun. Allah Türk halkını korusun." dedi.



Aliyev'e, Başsavcıvekili Heydar Mammadov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Başsavcısı Sabuhi Şahverdiyev, Uluslarası Hukuk İş Birliği Genel Müdürü Erkin Alihanov, Gence Şehir Başsavcısı Azad Garayev ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de eşlik etti.

