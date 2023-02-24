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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İnsanların güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, “Kahramanmaraş'ta aile üyelerini kaybetmemiş kimse yoktu. Bütün bu faciaya rağmen bu insanların ne kadar sağlam ve güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk' dedi

IHA24 Şubat 2023 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: İnsanların güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin, "Kahramanmaraş'ta aile üyelerini kaybetmemiş kimse yoktu. Bütün bu faciaya rağmen bu insanların ne kadar sağlam ve güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 31. yıldönümüne ilişkin etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başta olmak üzere Bakü'de faaliyet gösteren yabancı diplomatlar da katıldı. Bayramov, etkinlik sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşanan deprem faciasını gözle görmenin kendisi için çok ağır ve sarsıcı olduğunu belirten Bayramov,

"Beni orada iki mesele çok etkiledi. Birincisi dünyada bu çapta faciayla karşı karşıya kalmış çok az ülke olur ki; ona karşı çalışma yapılabilsin. Kardeş Türkiye bunu yapmıştı. İkinci mesele şu ki en ağır faciayı yaşamış Kahramanmaraş'ta aile üyelerini kaybetmemiş kimse yoktu. Bütün bu faciaya rağmen bu insanların ne kadar sağlam ve güçlü maneviyata sahip olmasına şahit olduk. Bu insanlar facia yaşamıştı ama çok güçlülerdi. Bu insanlar kendilerine inanıyorlardı, devletine inanıyorlardı ve bu faciaya karşı çok mertçe bakıyorlardı. Bu sanıyorum Türkiye'nin en büyük gücü, Türkiye'nin en büyük varlığıdır ve bu faciaya bunu bir kez daha ispatladı" ifadelerini kullandı.

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