IHA 14 Ocak 2022 Cuma 09:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 09:40

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan'ın diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 30'uncu yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün, dost ve kardeş Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30'uncu yıldönümünü kutlamaktayız. Azerbaycan, Cumhuriyetimizin 68. yıldönümünü kutladığımız 29 Ekim 1991 tarihinde uluslararası camianın eşit haklara sahip bir üyesi olduğuna dair iradesini kuvvetli biçimde ortaya koymuş ve o gün bize adeta çifte bayram yaşatmıştır" denildi.

Türkiye'nin bağımsızlığı sonrası vakit geçirmeden Azerbaycan Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıdığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yeniden Diplomatik İlişkiler Tesisi Hakkındaki Protokol'ün imzalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler başlatılmıştır. Bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Azerbaycan ile diplomatik ilişki kuran ilk ülke Türkiye olmuştur. Aradan geçen 30 yıl boyunca Türkiye iyi günde de, kötü günde de dost ve kardeşi Azerbaycan'ın yanında olmuş; bunu kahraman Azerbaycan Ordusu'nun 44 günlük Vatan Muharebesi'yle topraklarını işgalden kurtarması sonrasında duyduğu büyük sevinçle bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin müttefiklik seviyesine çıkartıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz' ifadesine ve Umummilli Lider Haydar Aliyev'in dile getirdiği 'Tek millet, iki devlet' şiarına yakışan yaklaşım da budur. Bugün 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye ile çok daha güçlü bir Azerbaycan mevcut olup, iki ülkenin kardeşliği ve yakın işbirliği, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline gelmiştir. Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin 30'uncu yıldönümünü kutlarken geleceğe güvenle bakıyor, ortak refah ve kalkınma yolunda birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz."