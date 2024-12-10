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Azerbaycan: Kardeş Türkiye ile Suriye'deki insani sorunların giderilmesine katkıda bulunmaya hazırız

Azerbaycan, Türkiye ve benzer düşüncedeki diğer ortaklarıyla, Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların giderilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

AA10 Aralık 2024 Salı 20:47 - Güncelleme:
Azerbaycan: Kardeş Türkiye ile Suriye'deki insani sorunların giderilmesine katkıda bulunmaya hazırız
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Suriye'deki gelişmeleri takip ettiği ve bu çerçevede kardeş Türkiye ile istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması ve iç çatışmaların sona erdirilmesi gerektiği kaydedildi.

TÜRKİYE VURGUSU

Azerbaycan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan, sorunların Suriye halkının iradesi doğrultusunda ve iç siyasi diyalog yoluyla çözülmesini umuyor. Azerbaycan, kardeş Türkiye ve benzer düşüncedeki diğer ortaklarıyla, Suriye halkının karşılaştığı insani sorunların giderilmesine katkıda bulunmaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Suriye'de Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğinin olmamasına rağmen bu ülkedeki Azerbaycan vatandaşlarının sayı ve yerinin belirlenmesi için çalışmalar yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, vatandaşlarının Türkiye üzerinden gerçekleştirilen vatanlarına geri dönme işlemlerinin de sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, gelecek süreçte, durumun istikrar kazanmasıyla Azerbaycan-Suriye ilişkilerin yeniden kurulmasının ümit edildiği belirtildi.

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