star.com.tr 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:06

Azerbaycan Basın Ajansı'nın (APA) bildirdiğine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, "Geçtiğimiz dönemde, savaş tüm cephede devam etti. Ordumuz kazanımları genişletmek için düşmanın bulunduğu topraklarını temizliyor, zırhlı araçlarını yok ediyor ve yeni üsler ele geçiriyor." şeklinde konuştu.

Eyvazov, karşılıklı topçu ateşinin de gözlemlendiğini belirterek, “Düşman ciddi kayıplar veriyor. Diğer düşman birimlerinin de mühimmat ve yakıtla ilgili sorunları var. Ordumuzun kararlı operasyonları sonucunda mağlup olan Ermeni tarafının yetkilileri çelişkili açıklamalar yapıyor. Ordumuz düşmana karşı yeterli tedbirler alıyor. Ordumuz kazanmaya kararlı. Başkomutan tarafından verilen tüm savaş görevleri başarıyla yerine getiriliyor. Zafer bizimle." ifadelerini kullandı.

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