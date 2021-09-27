Azerbaycan ordusunun bir yıl önce 44 günde elde ettiği zaferler 30 yıllık işgali sonlandırdı

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:37

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan, bir süre sonra ise "vatan savaşına" dönüşen operasyon gün gün şöyle gelişti.

27 Eylül 2020 - Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Temas hattındaki köylerde Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivil ve askeri can kayıpları yaşandı, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Bu gelişme üzerine, Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı, yıllardır işgal altında bulunan 6 köy ile bazı stratejik yükseklikler kurtarıldı.

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28 Eylül 2020 - Ordu, topraklarını kurtarmak için operasyonunu sürdürürken, ülkede kısmi seferberlik ilan edildi.

4 Ekim 2020 - Cebrayıl şehri işgalden kurtarıldı. Haberi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından duyurdu.

9 Ekim 2020 - Hadrut kasabası işgalden kurtarıldı.

10 Ekim 2020 - İnsani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan geçici ateşkes için anlaşmaya vardı.

11 Ekim 2020 - Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırdı. Saldırıda 10 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

17 Ekim 2020 - Ermenistan, Gence'ye bir kez daha füze saldırısı düzenledi. Bu saldırıda da aralarında bebek ve çocukların olduğu 15 sivil yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.

Aynı gün, Fuzuli şehri ve birkaç köyü işgalden kurtarıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarına duyurdu.

18 Ekim 2020 - Yeni bir insani amaçlı geçici ateşkes devreye girdi, fakat Ermenistan bu kez de ateşkese uymadı.

İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Ermeni güçlerinden temizlendi, köprüye Azerbaycan bayrağı dikildi.

20 Ekim 2020 - Zengilan şehri işgalden kurtarıldı.

25 Ekim 2020 - Gubadlı şehri işgalden kurtarıldı.

26 Ekim 2020 - ABD'nin girişimiyle Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi. Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirerek, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi de ihlal etti.

27 Ekim 2020 - Ermenistan ordusu, Berde şehir merkezine misket bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda, biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

28 Ekim 2020 - Berde'ye Ermenistan ordusunca bir saldırı daha düzenlendi. Misket bombalı saldırı, 21 sivilin yaşamına mal oldu.

8 Kasım 2020 - Karabağ'ın sembol şehri Şuşa işgalden kurtarıldı.

10 Kasım 2020 - Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiri imzalandı. Yenilgisini kabul eden Ermenistan, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerini, Azerbaycan'a iade etmeyi taahhüt etti, savaş sona erdi.

20 Kasım 2020 - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

25 Kasım 2020 - Kelbecer, Azerbaycan'a iade edildi.

30 Kasım 2020 - Ermeni güçleri, 28 yıl önce işgal ettiği Laçın'dan çıktı.

Azerbaycan ordusu 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerini terk etmek zorunda kaldı.