18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4555
  • 6,1356
  • 225.472
  • 102.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade edecek

Azerbaycan'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azerbaycan'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK üyesi Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

Bakü Ağır Ceza Mahkemesinde, Adalet Bakanlığının tebligatı üzerine Türk vatandaşı Özgür Duman'ın (29) ülkesine iade kararı görüşüldü. Duruşmada, terörist Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesi karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından hakkında arama kararı bulunan Duman, Türkiye'den Gürcistan'a kaçtı. Türkiye'nin uluslararası arama kararı çıkartmasından sonra Azerbaycan'a geçen Duman, Azerbaycan Devlet Göçmenlik Bürosuna başvurdu. Belgelerini kaybettiğini belirten PKK'lı Duman, Suriye vatandaşı olduğunu söyledi.

Araştırmalar sonucu yalan söylediği ve PKK üyesi olduğu anlaşılan Duman için yargı süreci başlatılmıştı.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Kuzey Kore'den sert çıkış: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Kuzey Kore'den sert çıkış: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Süleyman Soylu´dan Ekrem İmamoğlu'na: Beş paralık ederim

Süleyman Soylu´dan Ekrem İmamoğlu'na: Beş paralık ederim
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Hem komutan hem anne

Hem komutan hem anne

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA