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Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan yeni bakan Güler'e tebrik

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, görevi devralacak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kutladı.

AA4 Haziran 2023 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan yeni bakan Güler'e tebrik
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Hasanov, gönderdiği kutlama mesajında, Güler'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde Azerbaycan ordusunun gelişmesine ve muharebe kabiliyetinin artmasına desteğini esirgemediğini belirtti.

Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacağı süre boyunca da ortak faaliyetlerin üst düzeyde devam edeceğine emin olduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarınız olacak. Sizi şahsım ve Azerbaycan ordusu personeli adına yürekten kutluyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde büyük başarılar diliyorum."

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