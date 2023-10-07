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''Azerbaycan'da binalara İsrail bayrağı yansıtıldı'' haberlerine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 'Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı' haberlerini yalanladı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 23:08 - Güncelleme:
''Azerbaycan'da binalara İsrail bayrağı yansıtıldı'' haberlerine yalanlama
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DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Azerbaycan'da binalara İsrail bayrağı yansıtıldı' haberlerini yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntüler güncel değildir. Görüntüler, Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen,'Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları' etkinliği sırasında kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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