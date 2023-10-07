''Azerbaycan'da binalara İsrail bayrağı yansıtıldı'' haberlerine yalanlama

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Azerbaycan'da binalara İsrail bayrağı yansıtıldı' haberlerini yalanladı.
Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntüler güncel değildir. Görüntüler, Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen,'Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları' etkinliği sırasında kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
"Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntüler güncel değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 7, 2023
Görüntüler, Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen, "Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları" etkinliği sırasında kaydedilmiştir.⬇️ pic.twitter.com/s4tfpZIwmk