Azerbaycan'da Karabağ tehdidi ortadan kalktı! Yunanistan'da KKTC paniği

Azerbaycan, Karabağ'da başlattığı anti-terör operasyonundan zaferle çıktı. Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti-terör operasyonuyla sözde Ermeni yönetiminin silah bırakacağını duyurmasının ardından Yunanistan büyük bir paniğe kapıldı.



Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Yunan medyası, "Bakü'nün KKTC'yi tanımasını engelleyen tek unsur olan Yunanistan'ın Karabağ'ı tanıma tehdidi ortadan kalktı" diye yazdı.

Karabağ'ın Ermeni çetelerden temizlenmesi Yunan basınını endişelendirdi. Greek City Times, Azerbaycan'a Karabağ konusunda Atina'dan yöneltilen 'tehdidin' ortadan kalktığını aktardı. Haberde, "Karabağ'ın tamamıyla Azerbaycan'a bağlanacağı anlaşılıyor. Yunanistan, yeni bir meydan okumayla karşı karşıya" denildi.

BAKÜ, KKTC'Yİ TANIYABİLİR

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Başarılı terörle mücadele operasyonuyla Azerbaycan, tüm toprakları üzerinde tam egemenliğini kurma yolunda bir eşiği daha aşmış oldu. Bakü ve Erivan arasında Türk-Rus sponsorluğunda bir anlaşmanın mevcut sınırlar içinde birbirini tanıması uzun sürmeyecek. O zaman Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıması güçlü bir ihtimal olacaktır; Erdoğan ve Aliyev'in teşvik ettiği bölge çapındaki ekonomik işbirliği ise kesinlikle Ermenistan dahil herkese fayda sağlayacaktır."

Marmara Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu 24 TV'de yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın yıllardır tanıyamamasının nedeni Karabağ'daki meseleydi. Karabağ sorunu tam manasıyla çözülünce Azerbaycan KKTC'yi tanıyan devletlerden biri olacak. Bir tanesi tanıdıktan sonra diğerleri de gelecektir. Bu tanıma bir domino etkisi yapacak ve Türk Devletler Teşkilatı ile Pakistan arkasından gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.