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Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 38 bin 327'ye ulaştı.

İHA13 Eylül 2020 Pazar 18:26 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:26
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 155 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 149 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin 327’ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 562’ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 756 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 1 milyon 9 bin 478 kişiye korona virüs testi yapıldı.

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