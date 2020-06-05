Azerbaycan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 05 Haziran 2020 Cuma 18:58 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 18:58

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 338 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 6 bin 860'a, ölü sayısı 4 artarak 82'ye çıktı.

Verilere göre ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Ülkede 134 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 3 bin 871'e ulaştı.

Bugüne kadar 328 bin 385 test yapılan Azerbaycan'da, 2 bin 907 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sert karantina rejimi uygulanmasına karar verilmişti.

Hafta sonu Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeren şehirlerinde market ve eczaneler dahil hiçbir mağaza açılmayacak, halk sokağa çıkmayacak.