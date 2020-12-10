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Azerbaycan'da tarihi gün! Aliyev: Türkiye ile birliğimizi dünyaya gösteriyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni'ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz” dedi.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 13:09
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından satır başları:

"Bütün dünya gördü ki Karabağ bizim toprağımızdır"

"Ermenistan bizimle rekabet edemez, gücümüz ortaya çıktı"

"Şuşa düşmandan azad olunca düşmanın beli kırıldı"

“Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık”

"Biz bu harbi hem meydanda hem siyasette kazandık"

 “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz. Türkiye Azerbaycan’a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan’ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi."

“Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık”

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