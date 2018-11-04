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Azerbaycan'da terör operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de yapılan operasyonda 2 terörist öldürüldü.

  • AA
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Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gence'de ikamet eden 2 kişinin terör eylemi planladıkları yönündeki istihbaratın alınması üzerine güvenlik güçleri operasyon düzenledi.
 
Açıklamada, radikal bir örgüte üye oldukları belirtilen 2 kişinin bulunduğu otomobilin durdurulduğu ancak araçtaki kişilerin güvenlik güçlerine ateş açtığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin karşı ateş açması sonucu zanlıların ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
 
Olay mahallinde Kalaşnikof marka tüfek, F1 el bombası ile araçta patlayıcı maddeler bulundu.
 
Konuyla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

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