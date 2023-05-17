Azerbaycan'daki tarım ve gıda fuarlarına Türk şirketleri geniş katılım sağladı

Bakü EXPO Merkezi'nde düzenlenen fuarların açılışını Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov yaptı.

Açılışta Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

31 ülkeden 479 şirketin yer aldığı fuarları gezen Bakan Memmedov ve Büyükelçi Bağcı, yetkililerden bildi aldı.

Azerbaycan'ın en önemli tarım ve gıda etkinliği olarak gösterilen fuarlara, Türkiye'den yaklaşık 90 şirket katıldı.

"Türkiye-Azerbaycan tarım alanında iş birliği" başlıklı seminerin de yapılacağı fuar 3 gün sürecek.

- "BİRİKİM VE TECRÜBEMİZLE AZERBAYCAN'IN EMRİNDEYİZ"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk firmalarının daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuara geniş katılım sağladığını bildirdi.

Bağcı, "Tarımsal faaliyet ve gıdayla ilgili Türkiye'nin akademik bilgi birikimi, tecrübesi, uygulamaları, bu alanda ne bilgimiz varsa bunları paylaşmaya hazır olduğumuzu en baştan beri Türkiye her vesileyle söylüyor. Biz sadece tarımdaki ihracatımızla değil bu alandaki bilgi birikimimizle de tecrübemizle de Azerbaycan'ın emrindeyiz. Türkiye 90 firmayla katılıyor. Bu ülkemizin gururu, birikimi, potansiyeli, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin dışarıdaki yansımasıdır. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 50 milyar doların üzerinde bir değer üreten, tarım ve gıdada 30 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye var. Bunu daha da büyütmek, geliştirmek için yeni pazar arayışları, yeni fırsatlar, yeni yatırımlar bakımından da fuarlara katılımı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.