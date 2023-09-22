Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi'nde kullanılmak üzere Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Can Azerbaycan'a bu anlamlı hediye için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKEVİ NEW YORK'TA DİPLOMASİNİN KALBİ HALİNE GELDİ



2 yıl önce hizmete giren New York'taki Türkevi, açıldığı günden beri diplomasinin kalbi oldu. Birleşmiş Milletler binasının hemen yanı başında yer alması, dünyanın önemli liderlerinin ve isimlerinin burada ağırlanması, uluslararası alanda lider ülke Türkiye fikrinin de en büyük nişanesi oldu.