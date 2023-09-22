İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1681
  • EURO
    28,9676
  • ALTIN
    1683.17
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Azerbaycan'dan diplomasinin kalbi haline gelen Türkevi'ne anlamlı hediye
Güncel

Azerbaycan'dan diplomasinin kalbi haline gelen Türkevi'ne anlamlı hediye

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkevi'nde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti.

22 Eylül 2023 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan diplomasinin kalbi haline gelen Türkevi'ne anlamlı hediye
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Türkevi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi'nde kullanılmak üzere Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Can Azerbaycan'a bu anlamlı hediye için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKEVİ NEW YORK'TA DİPLOMASİNİN KALBİ HALİNE GELDİ

2 yıl önce hizmete giren New York'taki Türkevi, açıldığı günden beri diplomasinin kalbi oldu. Birleşmiş Milletler binasının hemen yanı başında yer alması, dünyanın önemli liderlerinin ve isimlerinin burada ağırlanması, uluslararası alanda lider ülke Türkiye fikrinin de en büyük nişanesi oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.