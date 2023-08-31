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Azerbaycan'dan Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

Azerbaycan'dan gönderilen bir tır dolusu kırtasiye malzemesi, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki depremzede öğrencilere dağıtıldı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
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Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyet, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Gökmeydan İlkokuluna geçen heyet, öğrencilerle bir araya gelerek, çanta ve kırtasiye malzemelerini depremzede öğrencilere dağıttı.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev, burada yaptığı açıklamada, sevinçte de kederde de hep Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan halkının ve çocuklarının hediyelerini teslim etmek için Türkiye'ye geldiklerini belirten Hacıyev, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlar sadece Türkiye'nin çocukları değil, Azerbaycan'ın çocuklarıdır. Gelen yardımlar Azerbaycan halkından, çocuklarından size bir hediyedir. Çantaların içinde Azerbaycan bayrağı da vardır. Siz sadece Türkiye'nin değil, Azerbaycan'ın da evlatlarısınız." dedi.

Arsuz Kaymakamı Gökpınar ve Belediye Başkanı Asaf Güven de yardımlarından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.

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