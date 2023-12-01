Azerbaycan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım

Azerbaycan, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonunun hazırladığı 18 tonluk yardım malzemelerini taşıyan tırlar, başkent Bakü'den yola çıktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yardım malzemeleri gönderilmeden önce yaptığı açıklamada, iki ülkenin 6 Şubat'taki depremlerden sonra "Tek millet, iki devlet" anlayışı gereği, tek yürek olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'ya ve ekibine teşekkür eden Bağcı, "2 bin tondan fazla insani yardım, 500'den fazla tır, 25 vagonluk bir tren Malatya'ya kadar yardım ulaştırdı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 bine yakın çadır, 200'e yakın konteyner gönderildi. Akabinde de iş insanları ve sivil toplum örgütleri çok kez depremzedelere desteklerini ulaştırdı." dedi.

Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu aracılığıyla Türkiye'ye daha önce üç kez yardım sevk edildiğini belirten Bağcı, "Azerbaycan'ın bu davranışı çok anlamlı ve değerlidir. Kardeşliğimiz güçlenecek. Bugün toplam 18 tonluk yardım gönderiliyor. Yardım malzemeleri 175 klima, 1500 ısıtıcı, 1000 set üstü elektrikli ocak, 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşuyor. Bu yardımlar AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın toplu konut şirketi MİDA aracılığıyla Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Caddesi'ne yakın bölgede Azerbaycan Mahallesi kurulduğunu anlatan Bağcı, şunları kaydetti:

"100 milyon dolarlık bir hibe anlaşması geçen aylarda Ankara'da imzalandı. Bu belge TBMM ve Milli Meclis'te onaylandı ve yürürlüğe girdi. Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki buna ilişkin bilgileri Azerbaycan Başbakanı ve Milli Meclis Başkanı'na iletti. Proje onaylandı. Yer tespiti yapıldı. Son derece güzel bir proje hızlı bir şekilde uygulanacak. 1000 konutluk son derece güzel bir Azerbaycan Mahallesi projesi kapsamında Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin yanı sıra park, okul ve çok sayıda sosyal donatı kurulacak."

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler sonrası tüm Azerbaycan'ın yardım için seferber olduğunu belirterek "Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay'a yardım gönderdik. Bu kez soğuk kış ayları öncesi çadırlarda kalan kardeşlerimize yardım ulaştırmaya hedefledik. Klima, ısıtıcı, kışlık yorgan ve battaniyeler gönderiyoruz." diye konuştu.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylediği gibi güçlü ve beraber olduğumuz sürece yardımlarımız ve desteğimiz karşılıklı olarak sürecek. Kardeşliğimizin ve dostluğumuzun yeni bir göstergesidir. Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olacağız." değerlendirmesini yaptı.