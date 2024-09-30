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Azerbaycan'dan Türkiye'ye amfibi uçak desteği

Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak, Manisa'da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye amfibi uçak desteği
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Azerbaycan'dan gönderilen "Be-200" tipi amfibi uçak, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, amfibi uçağın Alaşehir'deki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek sağladığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen uçak, Muğla, Bolu, Balıkesir ve İzmir'deki yangınların söndürülmesi çalışmalarında da yer almıştı.

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