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Azerbaycan'dan Türkiye'ye ihraç edildi! Toplam 3,6 milyar metreküp...

Azerbaycan, 2022'nin 5 ayında Türkiye'ye 3,6 milyar metreküp, Avrupa'ya 4,5 milyar metreküp, Gürcistan'a 1,3 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

AA10 Haziran 2022 Cuma 15:27 - Güncelleme:
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Azerbaycan Enerji Bakanlığı, 2022'nin ilk 5 ayında petrol ve doğalgaz üretim ve ihracatına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre Azerbaycan'da 2022'nin 5 ayında 13,9 milyon ton petrol (kondensat dahil) üretildi bu miktarın 11,4 milyon tonu ihraç edildi.

Azerbaycan'da yılın ilk 5 ayında 19,6 milyar metreküp doğal gaz üretildi ve bu miktarın 9,4 milyar metreküpü yurt dışına satıldı. Doğal gaz ihracatı 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 27 arttı.

Bakanlığın verilerine göre belirtilen dönemde Türkiye'ye 3,6 milyar metreküp, Avrupa'ya 4,5 milyar metreküp, Gürcistan'a 1,3 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi.

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