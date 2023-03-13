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Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Allahverdizade İSTAD'ı ziyaret etti

Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği'ni (İSTAD) ziyaret etti.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 21:43 - Güncelleme:
Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Allahverdizade İSTAD'ı ziyaret etti
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Allahverdizade'ye derneğin onursal üyelik rozeti takdim edildi.

Ziyarette, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Azerbaycan'a göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.

Konsolos Allahverdizade, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva'nın selamlarını ileten Allahverdizade, "Türkiye Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması asırlara dayanmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve bir çok yerleşim yerinde meydana gelen deprem hepimizin canını acıtmıştır. İnşallah bir daha böyle felaketlerle yüzleşmeyiz." ifadelerini kullandı.

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