Azerbaycan’la kan bağı köprüsü

Medipol Eğitim Sağlık Grubu ile Azerbaycan Talasemi Merkezi arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı. 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla gerçekleşen toplantı Azerbaycan Talesemi Merkezi Genel Müdürü Dr. Valeh Huseynov, Medipol Mega Üniversite Hastanesi İşletme Direktörü Özer Koca liderliğinde gerçekleşti. Daha çok hastaya dokunabilmek adına bu çalışmalar ve işbirliklerinin daha geniş alanda gerçekleşmesini dilediklerini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pazarlama Koordinatörü Uygar Üstün, “Bu anlaşma ile iki ülke arasında yapılacak kongre ve seminerler ışığında bilimsel verilerimiz artacak. İki ülke arasındaki bilgi alışverişi ile yeni yöntemlerin vaka bazlı değerlendirilmesi ve uygulanması sağlanacak” dedi.