Azerbaycanlı ekip, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 53 kişiyi sağ kurtardı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geldikleri enkaz alanındaki çalışmaları aralıksız sürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 53 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip, 691 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Bakanlık, Azerbaycan ekiplerinin depremzedelerin enkazdan kurtarılması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini aktardı.