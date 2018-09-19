Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü

Bakırköy'de ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov, hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Şenlikköy Mahalesi Florya Asfaltı üzerindeki ofise gelen G.D. ile iş adamı Etimat İsmailov henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.D, İsmailov'a silahla ateş ederek kaçtı. Ofisten silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsmailov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı ofiste inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA