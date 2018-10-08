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Azerbaycanlı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Azerbaycanlı mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, Azeri Mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Salifov Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
 
(Milliyet)

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