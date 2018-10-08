Azerbaycanlı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, Azeri Mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalanarak gözaltına alındı.
Salifov Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
(Milliyet)
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