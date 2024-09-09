Azerbaycanlı ressam, Narin'in portresini duvara resmetti

Abdullayev, Güran'ın portresini Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına çizerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Derin üzüntü duyduğunu belirten ressam Abdullayev, paylaşımında, "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.