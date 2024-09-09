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Azerbaycanlı ressam, Narin'in portresini duvara resmetti

Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini duvara resmetti.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
Azerbaycanlı ressam, Narin'in portresini duvara resmetti
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Abdullayev, Güran'ın portresini Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına çizerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Derin üzüntü duyduğunu belirten ressam Abdullayev, paylaşımında, "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler yaratır. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti.

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