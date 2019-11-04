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Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başlıyor

Azerbaycan'da, 5-7 Kasım tarihlerinde 12. Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı düzenlenecek. Türkiye'yi Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak temsil edecek.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve gelecek dönemde yapılacak faaliyetler müzakere edilecek. 
 
Türk heyetine Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Azerbaycan heyetine Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev başkanlık edecek. Toplantı 7 Kasım'da sona erecek.
 
İki ülke arasındaki askeri iş birliği konularının değerlendirildiği Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantıları, 2007'den bu yana yılda bir kez yapılıyor.

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