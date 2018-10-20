Azeri kadın vekil, MPT-76 ile atış yaptı

Kırıkkale MKE Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu’ndan silah fabrikası hakkında ve milli silahlar hakkında bilgi alan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, silah müzesini de gezdi. Azerbaycan Milletvekili Paşayeva daha sonra atış poligonunda Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ile atış yaptı.

“Güç artık Türkiye'nin” diyen Paşayeva, "Türkiye bizim de vatanımız. Vatanımız adına mutlu olduk. Bu konularda ‘siz çok başarılı olamazsınız, biz üretelim de siz alın kullanın’ düşüncesi vardı. Hep yıllarca bize bu düşünce empoze edilmişti. Ama ne güzel ki bu günleri biz bu manzarayı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bunu yapmasın, kendini savunma sanayisini kurmasın, üretmesin. Çünkü bu size bir güç kazandırır. Ama biz çok mutlu oldu ki, Türkiye'nin bu NATO standartlarında 42 testten 42’sini geçerek başarı kazanmış silahımızdır. Pakistan'da gitti birincilik alan silahımız var. Yani bugün dünya çapında sadece Türkiye çapında değil dünya çapında kabul edilen bir üretimimiz, savunma sanayisinde üretimi var. Tabii ki bu Türkiyemiz için önemli. Türkiye yıllardır terörle mücadele ediyor. Tabii ki bu konuda silah savunma sanayisinin kalkınması önemli. Bu bir devletin gücü demektir açıkçası. Güç artık Türkiye'nin. Türkiye’nin yurt dışına, başka ülkelere de ihraç yapması bu da başka bir gurur verici durum."

"Bizim kardeş devletimiz varken neden başkasından silah alalım"

Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin daha bir gurur verici olduğunun altını çizen Paşayeva, "Azerbaycan'da bu konuya çok önem verir. Bir bakanlık da kuruldu Savunma Sanayisi Bakanlığı. Kardeş Türkiyemizin bilgileriyle onların desteği ile beraber birlikte güzel işler yapılır. Tabii ki Türkiyemizin bu konuda güçlenmesi bizim için de önemli. Ben hep derim Azerbaycan'daki düşünce de bu. Eğer bizim kardeş devletimiz kendi vatanımız yaparsa başkasından niye alalım ki. Kendi kardeşlerimizin ürettiği Azerbaycan için de önemli. Biz kimseye saldırmak için bu silahları ne Türkiye ne biz üretmiyoruz ne kullanmıyoruz. Biz kendimizi korumak için bunu yapıyoruz. Azerbaycan topraklarının da biliyorsunuz yüzde 20'si işgal altında ve bizim büyük bir ön cephemiz var, askerimiz var toprakları korumamız gerekiyor. O yüzden iyi silahlara ihtiyacımız var. Daha da askerimizin güçlü olması için. O yüzden Türkiyemiz ile de yeni silah 4 tanesini Azerbaycan'a gönderirdik. Orada askerlerin tatbikatından bu geçsin geleceğe doğru daha da güzel olacak. O yüzden ben mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Bu da dünyaya bir mesajımızdır ki, biz aslında daha iyisini de yaparız. Daha güzelini de yaparız. Ben bugün burada bu memnunluğu yaşadım" diye konuştu.