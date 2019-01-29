16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,338
  • 6,1112
  • 224.405
  • 101.913
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Azeri vekil Pashayeva, Avrupa'yı terörist politikacıları desteklememeye çağırdı

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, AKPM-de Türkiye ile ilgili FDG (Hür Demokratlar Grubu) adına yaptığı konuşmasında Avrupa'yı terörist politikacıları desteklememeye çağırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hür Demokratlar Grubu başkan yardımçısı, milletvekili Ganire Paşayeva AKPM-de "Türkiye'de muhalif siyasetçilerin durumunun bozulması: Temel haklarının korunması için Avrupa Konseyi'nde ne yapılmalı" görüşmesinde konuşma yapıp, Avrupa'yı terörist politikacıları desteklememeye çağırdı
 
Ganire Paşayeva şunları söyledi:
 
"Sayın meslektaşlar, muhalefet, çoğulcu demokratik toplumlarda hayati bir rol oynar. İktidardaki siyasi partiyi ulusal yönetişimi geliştirmek için eleştiriyorlar. Rolleri önemli, bu yüzden demokrasini muhalefetsiz hayal etmek imkansız. Bununla birlikte, muhalefet demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uymalıdır. Bu temel ilkelere saygı göstermeyen herhangi bir muhalefet demokrasinin faaliyetini baltalıyor. Türkiye'nin konusu ile ilgili olarak, muhalefetin bazı üyeleri demokrasi kurallarına uygun davranmıyor. Taslak karar, terörle mücadele ihlalleriyle suçlanan HDP politikacılarına atıfta bulunuyor. Ulusal adli makamlara itiraz etme hakları engellenmemektedir. Sonuç olarak, meşru haklarını özgürce kullanabildiklerini söylemek mümkündür. Muhalif politikacı terörizm suçlarında taşınmaz olabilir mi? AKPM üyeleri olarak kimsenin bu soruyu olumlu cevaplayamayacağına inanıyorum. Politikacı olmak, terörizmi zorlayan ve uluslararası terör örgütlerini propagandaya sokacak bir kart -blanş (carte- blanche)  vermez. AKPM muhalif politikacılara karşı davalara nasıl davranmalı? Muhalefetin savunması ile terörizme destek verilmemesi arasında hassas bir denge kurulmalı. Ancak, bu rapor böyle bir denge yaratmaya çalışmamaktadır. Bu rapor yalnızca adli işlemlerin gerçeklerini görmezlikten gelmez, Türkiye'ye yapıcı bir yaklaşıma da sahip değildir.
 
Biz bir Hür Demokratlar Grubu olarak muhalefetin demokratik toplumlarda oynadığı hayati rolü tamamen anlıyoruz. Bununla birlikte, üye devletlerdeki demokrasiyi güçlendirmek, terör suçlamalarına karşı "kör göz" anlamına gelmemelidir. Diğer üyelere bu konuya aynı açıdan yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz."

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

iPhone'da büyük açık: Güncelleme gelmeden kullanmayın

iPhone'da büyük açık: Güncelleme gelmeden kullanmayın

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Market ve pazar el yakıyor! İşte spekülasyonların kaynağı

Market ve pazar el yakıyor! İşte spekülasyonların kaynağı

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA