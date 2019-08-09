Bayramı kana bulayacaklardı

Azez'de 5 terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı Kilis’e sınır komşusu olan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı’nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2’si kadın 5 PKK/YPG’li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.