Bayramı kana bulayacaklardı

Azez'de 5 terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı
Kilis’e sınır komşusu olan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı’nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2’si kadın 5 PKK/YPG’li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.
- AA-DHA
Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Azez otogarında 23 Haziran'da üstlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 YPG/PKK'lı teröristi gözaltına aldı.
Teröristlerin Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla yakalandığı öğrenildi.
5 terörist, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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