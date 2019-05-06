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Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşi açtığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, ateşle karşılık verdi. ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Azez bölgesinde, cumartesi günü, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtığı ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in şehit olması, Binbaşı Sıtkı Doğruer'in ise yaralanmasından sonra önlemler artırıldı. Bölgede bulunan TSK birliklerinin yanı sıra ÖSO mensupları da elleri tetikte mevzilerinde beklemeye başladı.
 
TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ
 
Azez yakınlarında bulunan ÖSO unsurlarına, bugün Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açılması üzerine karşılık verildi. İlk olarak teröristlerin bulunduğu düşünülen binaya havan topu atıldı. Binanın isabet aldığı görüldü. Ardından aynı bölgeye, zırhlı araç üzerinde ve kamyonet kasasında bulunan ağır makineli silahlarla ateş edildi.

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