Azez’e birkaç kilometre mesafedeki üç köyden düzenlenen saldırılar TSK ve ÖSO'yu harekete geçirdi Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez’e birkaç kilometre mesafedeki üç köyden düzenlenen saldırılar TSK'yı harekete geçirdi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Maranez, Melkiye ve Şavargat köylerinden son zamanlarda Türk askerlerinin bulunduğu bölgeler ile konvoyların geçtiği güzergahlara yönelik havan ve roket saldırılarına karşı operasyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi.