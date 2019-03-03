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Azılı suçlulara 81 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik önceki gün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Uygulamada, 30 bin 53 personel görevlendirildi. Ekiplerce daha önceden belirlenen 6 bin 688 ikamette arama gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında, bin 214 hükümlü yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan bin 398 şüpheli de gözaltına alındı.

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