Azılı teröristler CHP'nin kurtarma listesinde! İşte skandal liste

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında bir polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın yer aldığı CHP'ye ait Tutuklu Gazeteciler Raporu'ndan başka isimler de çıktı. 2013'te CHP'li vekiller Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı rapora, 'tutuklu' denilerek terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen sözde gazeteci kılığındaki örgüt üyelerinin tümü konuldu. Raporda yer verilen sözde gazetecilerin suçlamaları ise şoke etti.

MLKP, PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerine üyelik ve yöneticilik suçlamasından rapora konulan isimlerin eylemleri arasında PKK kırsalına gençleri götürme, polis şehit etme, silahlı çatışma, banka soygunu, patlayıcı taşıma gibi eylemlere karışanlar çıktı. İşte skandal raporun detayları...



MERSİN'DEKİ TERÖRİSTİN OLDUĞU LİSTEDE NELER ÇIKTI NELER

Sabah'ın haberine göre; Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırı gerçekleştiren iki kadın terörist, sırt çantalarındaki bombayla yakalanacaklarını anlayınca kendilerini patlattı. Bir polis memurunu şehit eden teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlenmesinin ardından o teröriste, CHP'nin özgürlük istediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda Dilşah Ercan'a da yer verdikleri, "Dünya'nın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye" diyerek terörist için özgürlük istedikleri ortaya çıktı. Raporda yer verilen teröristin bilgi bölümüne İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığı belirtilirken "sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı" ibaresi dikkat çekti. Hükümlü teröristin cezaevine girmesinden kaynaklanan hak ihlali olmamasına ve bunu kendisinin de dile getirmemesine rağmen CHP'nin raporunda yer verilmesi dikkat çekti.



AZILI TERÖRİSTLER CHP'NİN KURTARMA LİSTESİNDE!



"Dünya'nın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye" adını verdikleri raporla, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin hazırladığı raporda, sözde gazeteci olduğu belirtilen ve birçoğu terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş 47 KCK-PKK-DYG, 9 DHKP-C, 4 MLKP üyesi yer aldı. CHP Milletvekili Özgür Özel'in "nereden bilelim terörist olduğunu" dediği Dilşah Ercan'ın da aralarında bulunduğu sözde gazetecilerin raporda hüküm giydiğinin açıkça yazıldığı görüldü. Polisevine saldırı yapıp kendini patlatan teröristin yanı sıra rapora sözde gazeteci olarak konulan isimler şaşırttı.

İŞTE O İSİMLER



Bayram Namaz:

CHP'nin raporuna 6. sırada MLKP terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu olarak giren sözde gazeteci "Baran Serhat" kod adlı Bayram Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride aranırken, PKK saflarından Suriye'de çatışırken aracına konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü. MLKP'li Namaz, 2014'te cezaevinden çıkarak Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG saflarına katılmıştı.

Hatice Duman :

Raporun 25. sırasındaki hükümlü MLKP terör örgütü adına faaliyette bulunan Duman, A.A. adlı şahısla birlikte kaldığı hücre evinde değişik çapta ateşli silahlarla yakalandı. Başkası adına düzenlenen sahte kimlik kullanan Duman, 31 Temmuz 2001'de Kadıköy ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, Kalamış Marina'ya patlayıcı madde koymak, 24 Ocak 2003'de Eyüp ilçesi Rami Kuru Gıda Toptancılar Sitesinde bulunan Akbank Topçular Şubesinin silahlı soygunu, 17 Mart 2003'de ise Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesinde A.K. ve H.K. adlı iki kişiye ait silahların yağmalanması olaylarından hüküm giydi.

Mustafa Gök :

Raporda 40. Sırada yer alan DHKP-C terör örgütü üyeliğinden hükümlü Gök, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullanırken yakalandı. Gök, 2 Nisan 1992'de Akbank Eyüp Şubesinin silahlı soygunu, 18 Şubat 1992 tarihinde polis memuru Bülent Ustun ve bir bekçinin öldürülmesi, yine aynı tarihte Kartal Tekel satış deposunun bombalanması, 16 Ekim 1991 tarihinde ANAP Pendik ilçe binasının bombalanması, 5 Nisan 1992 tarihinde dört polis memuru ile silahlı çatışma, yaralama ve öldürme eylemleri, 27 Mart 1991 tarihinde Ataköy'de bulunan bir helikopterin bombalanması, 7 Nisan 1992 tarihinde Alibeyköy Polis karakolunun bombalanması, 19 Nisan 1992 tarihinde Atışalanı Ekipler Amirliğine yönelik silahlı saldırı suçlarından hüküm giydi. CHP'nin raporuna "katıldığı eylemlerden ve yaptığı haberlerden ceza aldığını belirtiyor" ibaresi eklendi.

Kenan Karavil :

Raporun 29. Sırasında yer alan zanlı, PKK terör örgütünün şehir yapılanması olan KCK'nın bölge sorumluluğundan tutuklandı. Adana'da gerçekleştirilen terör amaçlı eylemler ile yasadışı gösterileri organize etti. PKK terör örgütünün silahlı dağ kadrosuna eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundu. CHP raporuna gazeteci olarak girdi.

Ömer Faruk Çalışkan:

Raporun 47. sırasındaki Çalışkan, PKK terör örgütüne üye olmak, örgütün silahlı dağ kadrosuna eleman kazandırmak için çalışmalar yapmak, bu amaçla S.A. isimli şahsı İstanbul'dan Van iline götürerek, buradan Yüksekova'ya götürmeye çalışmak suçlarından tutuklandı. PKK'nın kırsal kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştığı tespitine yer verilen Çalışkan da CHP'nin gazeteci listesine girmeyi başaran isimler arasında yer aldı.

Erdal Süsem:

TKPML-TİKO PKK terör örgütü üyesi Erdal Süsem raporun 13. sırasında yer aldı. 21 Mart 2000'de Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine silahla ateş açmak, H.B. isimli bir gazino sahibini silahla yaralamak ve örgüt adına haraç almak suçlarından hüküm giydi.

Faysal Tunç:

PKK terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen Tunç, raporun 18. sırasında yer aldı. Tunç, Terör örgütünün silahlı dağ kadrosuna elaman kazandırmak için çalışmak ve bu kapsamda 18 yaşından küçük çocuk G.S.'nin örgüte katılımını organize etmek, Muş ilinde örgüt talimatı ve doktrini doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek ve örgüt kararlarını internet üzerinden örgüt üyeleri ile paylaşmak ve uygulamaya geçirmek suçundan hüküm giydi.

Sevcan Atak:

Raporun 56. sırasındaki Atak, PKK terör örgütüne yardım etmek ve örgütün silahlı dağ kadrosuna katılmak isteyen Z.K. adlı kişiye yardım etti. Güvenlik takibinden kurtulmak için Z.K.'yı sakladığı gerekçesiyle hüküm giydi.

Ferhat Çiftçi :

Raporun 20. Sırasında yer alan Çiftçi, güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve havai fişek attı.

BUNLARA RAĞMEN "DÜNYA'NIN EN BÜYÜK CEZAEVİ TÜRKİYE" DEDİLER

Listedeki örnekler, haklarındaki mahkûmiyet kararları kesinleşmiş ve hükümlerinin infazı devam eden isimler arasında yer alırken, CHP'nin raporunda, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin yaklaşık yüzde 70'inin, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) ve Kürdistan Topluluklar Birliği'nin (KCK) görüş ve etkinlikleriyle ilgili haber yaptıkları için "terör örgütüne yardım etmekle" suçlandığı öne sürüldü.