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Azınlık cemaatlerden harekata destek

Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü Baırş Pınarı Harekatı’na toplumun her kesiminden destek geliyor. Mardin’deki Deyrulzafaran Manastırı’nda azınlık cemaatler Mehmetçiğin başarısı için destek verdiler.

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Mardin Deyrülzaferan Manastırı’nda düzenlenen ayinde Türkiye’deki azınlık cemaatleri temsilcileri, Mehmetçiğin başarısı için destek verdi. Aruklu ilçesindeki tarihi Deyrülzaferan Manastırı’nda Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz’ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söylendi. 

TOPLUMSAL BARIŞ 

Süryani Kadim, Süryani Katolik, Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerin katıldığı ayinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerin selameti, ülkenin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim vatanlarına kavuşabilmeleri için toplu ayin yapıldı. Metropolit Saliba Özmen ayin sonunda yaptığı açıklamada, evrensel bir ilkenin ve insani bir ışığın etkisiyle toplumsal barışı, istikrarı, huzuru yüceltmek için bir araya geldiklerini söyledi. 

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ 

Barışın bütün halkların, inançların, kültürlerin geleceği için hayati önem taşıdığını aktaran Özmen, şöyle konuştu: “Barış Pınarı Harekatı’nda vatanları uğruna şehit düşen vatan evladı askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyo rum. Bu bağlamda, Barış Pınarı Harekatı’nın, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için didinenlere ve barışı sağlayanlara vadedilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarımızı esirgemeyelim.” 

ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ 

Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerinin de destek mesajı okuduğu ayine Turabidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Samuel Aktaş, İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Ortodoks Metropoliti Melki Ürek, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan ile Rum, Musevi ve Keldani din adamları katıldı. 

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