  Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar! Zeydan Karalar dahil 9 kişiye tahliye
Güncel

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 19:19 - Güncelleme:
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

