İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9636
  • EURO
    48,9438
  • ALTIN
    5845.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı
Güncel

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li belediye başkanlarının da tutuklu bulunduğu Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede; 40'ı tutuklu 200 kişi yer aldı.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı
ABONE OL

Beşiktaş, Esenyurt, Adana, başta olmak üzere 7 eski belediye başkanının da bulunduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

578 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş ; suç işlemek amacıyla örgüt kurma , ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurm ve kuruluşlarını dolandırıcılık, rüşvet alma, rüşvet verme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, gerçeğe aykırı fatura düzenleme 270 yıldan 704 yıla kadar hapsi isteniyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "suç örgütüne üye olmak, 26 ayrı fiilden ihaleye fesat karıştırma ,resmi belede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme suçlarından 415 yıla kadar hapsi istendi.

  • Beşiktaş Belediye Başkanı
  • Aziz İhsan Aktaş
  • iddianame

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.