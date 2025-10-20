Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin iddianame tamamlandı

Beşiktaş, Esenyurt, Adana, başta olmak üzere 7 eski belediye başkanının da bulunduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

578 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Aziz İhsan Aktaş ; suç işlemek amacıyla örgüt kurma , ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurm ve kuruluşlarını dolandırıcılık, rüşvet alma, rüşvet verme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, gerçeğe aykırı fatura düzenleme 270 yıldan 704 yıla kadar hapsi isteniyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "suç örgütüne üye olmak, 26 ayrı fiilden ihaleye fesat karıştırma ,resmi belede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme suçlarından 415 yıla kadar hapsi istendi.