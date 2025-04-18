Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı dünyanın dört bir yanında ramazan coşkusu yaşattı

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Filistin, Suriye, Afganistan, Lübnan, Yemen ve Sudan gibi savaş bölgeleri başta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar ve Afrika kıtalarında, dul-yetim-hasta-muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi aileye zekât, fitre, fidye ve gıda dağıtımı yaptı. Vakıf tarafından yapılan bu yardımlar, mahzun gönüllere umut ve tebessüm oldu, özellikle de Afrika'da birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.

Hüdayi Vakfı, Ramazan ayı boyunca Filistin sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı Gazze içinde ihtiyaç sahibi ailelere sık sık zarflarla nakdi yardım dağıtımı yaptı. Bölgede nakdi yardım dağıtımlarının önemine değinen Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz; "nakdi yardımlar, Gazzelilerin direkt ihtiyacını almalarına imkân tanırken aynı zamanda bölgedeki ekonomiyi de canlandırıyor" dedi.

Vakıf, aynı zamanda İstanbul ve deprem bölgelerinde bulunan dul-yetim-hasta-muhtaç ve depremzede binlerce ihtiyaç sahibi aileye zekât, fitre, fidye ve gıda dağıtımı yaptı. Ramazan ayı boyunca İstanbul'da bulunan Üsküdar ve Küçük Çamlıca merkezlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere İftar ve Sahur verdi.

Ramazan ayı boyunca zekât, fitre, fidyeleriyle dul-yetim-hasta-muhtaç binlerce ihtiyaç sahibi ailelere destekte bulunan hayırseverlere teşekkür eden Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz; Ramazan yardımlarının tamamlanmasının ardından yine dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara yardım götürmek üzerek Kurban Bayramı yardım çalışmalarını planlamaya başladıklarını belirtti.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar'ın manevi bekçisi Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 400 yıllık kadim vakfın devamı niteliğinde 1985 yılında tekrar kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan, vergi muafiyetine haiz, izin almadan yardım toplama statüsünde ve BM ECOSOC üyeliği olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.