Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı Gazze'de yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin katkılarıyla Filistin'de Gazze halkına aynî ve nakdî yardımlar sunmayı sürdürüyor. Ana yardım başlıkları olarak nakdi yardımın ve eğitim yardımlarının yanı sıra gıda, giyim ve temel ihtiyaçları kapsayan yardım faaliyetleri ön plana çıkıyor.

Hüdayi Vakfı Gazze'de bulunan savaş mağdurlarının yanı sıra Mısır'da bulunan mülteci konumuna düşen Gazzeli ailelerin ve talebelerin de ihtiyaçları ile yakından ilgileniyor. Mısır'da bulunan ailelere ve talebelere de nakdi yardım başta olmak üzere gıda, giyim, eğitim ve temel ihtiyaçlar konusunda da destek olunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz; "Gazze şehrinde savaşın etkilediği ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insani yardım kanallarının açıldığı ilk günden beri düzenli desteklerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Özellikle son aylarda Kuzey Gazze'deki ailelere nakit yardımlarda bulunduk. Ayrıca, Mısır üniversitelerinde öğretim hayatını sürdüren birçok Filistinli şehit, dul ve yetim aile çocuklarına üniversite harçlarını ödeme konusunda yardımcı oluyoruz ve aylık burslar veriyoruz. Hüdayi Vakfı olarak, bölgede yaşanan insanlık krizinin bir an önce sonlandırılması çağrımızı yineliyor ve bu olayların yarattığı mağduriyete karşı duyarlılığımızı sürdürerek, insani yardım faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Hüdayi Vakfı, Filistin Gazze yardımları kapsamında ayrıca ülkemizdeki birçok Gazzeli aileye ve eğitim gören yüzlerce Gazzeli öğrenciye nakdi destek sağlayarak, onların yaşam şartlarını iyileştirmeye ve maddi ve manevi katkıda bulunmaya devam ediyor.