Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Lübnan'daki savaş mağduru Ailelere ve Öğretmenlere El Uzatıyor

İsrail ordusunun, 8 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerine yaptığı yoğun saldırılarından dolayı, binlerce mazlum insan şehit oldu ve 100 binlerce Lübnan vatandaşı yerinden edildi. Yerinden edilen Lübnan vatandaşları, ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç etmek zorunda kalarak bir kısmı da Suriye'ye göç etti. Bu zorlu koşullara rağmen, Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Lübnan'da 2021 yılında başlattığı eğitim ve insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, 2021 yılından itibaren, Lübnan'daki okullara dini eğitimler veren yüzlerce öğretmene aylık düzenli nakdî yardımda bulunuyor. Aynı zamanda, Lübnan'da Ramazan ayında ve Kurban bayramlarında insani yardım çalışmalarında bulunuyor. Vakıf, 2024 Eylül ayından itibaren savaştan etkilenip Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç eden binlerce Lübnanlı savaş mağduru ailelere bizatihi sahada nakdî yardım dağıtımları gerçekleştirmiştir. Yine önümüzdeki süreçlerde aynî ve nakdî yardımlar devam edecektir.

Hüdayi Vakfı aynı zamanda Türk STKların birlikte organize ettiği yardım gemileri ile acil yardım malzemelerine katkıda bulunmakta ve Lübnan'daki savaş mağduru ailelere ulaştırılması konusunda ekipleriyle destek vermektedir.

AZİZ MAHMÛD HÜDÂYİ VAKFI HAKKINDA

İstanbul Üsküdar'ın manevi bekçisi Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin aziz hatırasından ilhamla kurulan vakıf, insani yardım, eğitim, basın yayın, sosyal ve kültürel hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 400 yıllık kadim vakfın devamı niteliğinde 1985 yılında tekrar kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kamu yararına çalışan, vergi muafiyetine haiz, izin almadan yardım toplama statüsünde ve BM ECOSOC üyeliği olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.