Azmettiricileri PKK'lı olan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 9 Eylül'de Arnavutköy'deki ikamete uzun namlulu silahla düzenlenen silahlı saldırı ile 16 Eylül'de Sultangazi meydanında el yapımı patlayıcı bulunmasının ardından ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, olayların PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurt dışında bulunduğu belirlenen B.İ'nin talimatıyla S.K, A.O, Y.I, ve E.B. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüpheli B.İ'nin Türkiye'de boşanma aşamasında olduğu ve aralarında anlaşmazlık bulunan eşine gözdağı vermek için olayları yaptırdığı belirlendi.

El yapımı patlayıcının B.İ'nin eşinin aracına konulması için hazırlatıldığı ancak şüphelilerin polisin takibinde olduğunu anladıkları için Sultangazi meydanına bıraktıkları öğrenildi.

Yapılan çalışma ve incelemelerini tamamlayan ekipler, ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda da kalaşnikof marka tüfekle buna ait 93 mermi ele geçirildi.

Operasyonun devamında silahların ele geçtiği ikamette bulunan ve suç unsurlarını sakladığı değerlendirilen B.Ö.O ile O.Ş. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, A.O, B.Ö.O. ile O.Ş. tutuklanırken, E.B. ile Y.I. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.