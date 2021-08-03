Azra'nın babası ilk kez konuştu: Adam avcı, daha çok olayları var

3 Ağustos 2021 Salı 14:13 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 14:13

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, Kanal D yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak ilk kez konuştu.

"BEN O ADAMIN OĞLUNUN SAÇINI OKŞARIM"

Acımasızca katledilen Azra'nın acılı babası Mustafa Haytaoğlu konuşmasına "O adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım." dedi.

Ardından olayın öncesinde ablasını, Antalya'ya, Azra'nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyledi. Ablasının "aşağı inme" uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Azra'nın arkadaşı ile karşılaştığında hastaneye gideceğini söylediğini ifade eden baba "çocuğun elinde eldiven var" sözleriyle olaya dair detayları paylaştı.

"KIZIMLA KAFEDE TANIŞIYOR, ADAM BİR NEVİ AVCI"

Haytaoğlu "Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı 'gel sana çorba içireyim, hastaneye gidelim' diyerek yoldan çıkarıyor" dedi. Katil zanlısı ile Azra'nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını vurgulayan acılı baba "Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı" dedi.

"Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor" diyen baba, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti.

'Jiletle ismini yazmış' ifadesini kullanarak "Aratıyorsun bu adamın daha çok olayları var, bu adam soğukkanlı ve profesyonel" dedi.

ÖLDÜRÜLEN ÜNİVERSİTELİ AZRA'NIN ABLASINDAN 'ABLAM HUZURDA MISIN' PAYLAŞIMI

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, DNA örneği verdi. Cesedin henüz baş kısmının bulunamaması nedeniyle örnek alındığı belirtildi. Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu ise sosyal medya hesabından, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımını yaptı.

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