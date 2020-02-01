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Baba oğluna verdiği sahte para ile yakalandı

Trabzon’un Arsin ilçesinde sahte paralarla alışveriş yapmak isteyen şahıs yakalandı. Oğluna verdiği sahte paranın fark edilmesi babayı 21 adet sahte 100 TL ile yakalattı.

IHA01.02.2020  12:04 - Güncelleme: 01.02.2020  12:04

Edinilen bilgiye göre, Arsin ilçesinde C.T. isimli şahıs elinde bulunan sahte 100 TL ile büfeden alışveriş yapmak istedi. İşyeri sahibi tarafından paranın sahte olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekipleri haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri C.T.’yi büfede yakaladı. Yakalanan C.T.’nin ilk ifadesinde parayı babası Ş.T.’den aldığını belirtmesinin ardından polis ekipleri baba Ş.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Ş.T.’nin aracından yapılan aramada 21 adet sahte 100 TL para ele geçirildi.

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