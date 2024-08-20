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Baba ve kızının sır ölümü! Mektup detayı

Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, babanın yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 07:21 - Güncelleme:
Baba ve kızının sır ölümü! Mektup detayı
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Manisa'ın Akhisar ilçesinde bir evde baba ile 10 yaşındaki kızı ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.

İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup buldu.

Öte yandan cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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