Babadan oğula darbe! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'İnce' tarife

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 28 Mayıs hezimeti sonrası olayların durulmadığı CHP'deki son gelişmeleri yazdı. Yiğitel, "2018'de "Onursal Başkan olun" diyen İnce'yi tasfiye eden Kılıçdaroğlu, bu kez "evladım" dediği, "Kurultay seçim öncesi olsun" diyen İmamoğlu'nu sildi ve ona yakın hiçbir ismi MYK'ya almadı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Ya kurultayı seçim öncesi yapalım, ya da seçim sonrası genel başkanlığı bana bırak" deyince kendisine yakın isimler MYK'ya giremedi. Aynı durum 2018'de yaşanmış, Muharrem İnce "onursal genel başkan olarak kalın" dedikten sonra tasfiye edilmişti." ifadelerini kullandı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayınlanan analizi şöyle:

Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesisleri pazar günü ilginç bir görüşmeye sahne oldu. Sabah kahvaltısında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu kahvaltı yaptı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği akla geliyor ancak öyle olmadı. İmamoğlu doğrudan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını istedi. İmamoğlu, "Partide toptan bir değişim şart. Sizin yerel seçimlerden önce genel başkanlığı bırakacağım demeniz gerekir" dedi. Kılıçdaroğlu, bu talebi sessizce dinledi.

MYK LİSTESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sessizce dinledi ancak gereğini de yaptı. Daha önce MYK'da İmamoğlu'na yakınlığı ile bilen Özgür Karabat ve Gökhan Zeybek'in isimlerini taslak metinden çıkardı. Onların yerine kendisine yakın isimleri aldı. Bütün aykırı isimleri adeta biçti.

MUHARREM İNCE BENZERLİĞİ

Benzer olay 2018 seçimlerinde de yaşanmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yine baş başa yenen bir yemekte "Onursal Genel Başkan olarak kalın, partiden ayrılın" demişti. Muharrem İnce'nin CHP'deki akıbetinde sonun başlangıcı böyle başlamıştı. Nihayetinde İnce, yeni bir parti kurarak ayrılmak zorunda kaldı.

KURULTAY SEÇİM SONRASI

Konuştuğum üst düzey CHP yöneticileri, Kılıçdaroğlu'nun kuraltay takvimini kısa bir süre içinde ilan edeceğini söyledi. Mahalle temsilcilerinden başlayarak ilçe, il bazında gerçekleştirilecek kongrelerden sonra Kurultay'ın toplanacağını ifade ettiler. Kaynaklar, "Kurultay zamana yayılacağı için büyük Kurultay yerel seçimler sonrasına sarkar" dedi.

20 İL BAŞKANI ALINABİLİR

Aynı şekilde kaynaklarım, İmamoğlu'na yakınlıkları ile bilinen yaklaşık 20 il başkanının kurultay öncesinde görevden alınacağını ve yerlerine yeni atamalar yapılacağını da ifade etti.

ÖRGÜTÜ KENDİNE BAĞLADI

Kılıçdaroğlu, daha önce Oğuz Kaan Salıcı'da olan parti örgütü ve örgüt yönetimlerini doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu'nun, "Örgütü ayağa kaldır dedim, kendine örgüt kurdu" diyerek Salıcı'yı A Takımı'ndan çıkardı.

TROLBAŞI EREN ERDEM

MYK'da Sosyal Medya Yönetimi adı altında yeni bir genel başkanlık da açıldı. Bu göreve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem getirildi. Eren Erdem, daha önce FETÖ'den yargılanmıştı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Muharrem İnce, sık sık CHP'li trollerin kendisini hedef aldığından şikayet etmişti. Nitekim İnce, bir kaset videosu şantajı sonrasında adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

Bu arada Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Gülizar Biçer Karaca grup başkanvekili oldu. Bu 3 ismin yerine PM'ye yedek listeden Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan girdi.

HEZİMET POLEMİĞİ

CHP'de koltuğunu terketmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler giderek büyüyor. Murat Karayalçın, hezimetin ardından CHP örgütlerine sert tepki gösterdi. Karayalçın, "Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir" dedi. Yeniden grup başkan vekilliğini üstlenen Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere canlı yayında "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" diyerek cevap verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. Özcan, mektubunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yıllardır emek veren kişileri üzdüğünü belirterek, "Değişim şart ve kral çıplak" dedi.

İŞTE YENİ MYK

Kılıçdaroğlu, dün yeni MYK'sını açıkladı. MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. 17 kişilik MYK'dan 12 isim liste dışı kaldı. İşte o liste:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

GİDENLER-KALANLAR

Genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın liste dışı bırakılan isimler oldu.

CHP MYK'da Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik de görevde kaldı.

MYK'DA YENİ İSİM

CHP'nin yeni MYK'sında 9 yeni isim girdi. Partinin Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İşçi Sendikaları STK ve Melek Kuruluşları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Doğa Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre oldu.